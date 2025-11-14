Минстрой РФ: Татарстан - позитивный пример по строительству очистных сооружений

Сегодня в Татарстане состоялось выездное совещание штаба в рамках Инцидента №55, главной темой которого стала оценка и повышение эффективности эксплуатации очистных сооружений, построенных и реконструированных в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и замминистра строительства РФ Алексей Ересько.

«Хочу поблагодарить руководство Татарстана за организацию мероприятия. Она как всегда на высшем уровне», – отметил Ересько перед проведением штаба Инцидента №55. Он также подчеркнул правильность выбора Татарстана, который стал площадкой для проведения мероприятия, как позитивного примера для проведения выездного штаба.

Во время рабочей поездки гостям республики продемонстрировали работу биологических очистных сооружений Казани, а также локальных очистных сооружений филиала «Молочный комбинат «Эдельвейс». Помимо этого, в планах посещение канализационных очистных сооружений села Кощаково Пестречинского района и посещения цеха «НПК Биотехинжиниринг».

Инцидент №55 «Очистные сооружения» создан 15 июня 2024 года для координации работ по строительству и реконструкции очистных сооружений, реализуемых в рамках национального проекта «Экология», а также обеспечения функционирования этих сооружений с достижением параметров нормативной очистки сточных вод.