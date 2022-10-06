Минстрой РФ: Одна из главных проблем — дефицит молодых профессионалов в строительстве

Одним из главных вызовов, стоящих на сегодняшний день перед строительной отраслью России, стал дефицит молодых специалистов. Об этом заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин во время пленарной сессии на II Международном строительном чемпионате в Казани.

«На сегодняшний день перед нами стоит много вызовов, и один из них — это кадровый дефицит молодых и инициативных профессионалов в строительной отрасли», — отметил первый замминистра.

Слова чиновника уточнил ректор Московского государственного строительного университета Павел Акимов.

«У нас не хватает свыше 100 тыс. человек с высшим образованием (в строительной отрасли — прим. Т-и), и ситуация не улучшается. Наоборот, мы видим, что возрастной состав постепенно стареет», — констатировал он.

Акимов добавил, что образовательные учреждения страны пока не могут обеспечить отрасль нужным количеством специалистов, даже с учетом того, что по специальности работает почти 100% выпускников.