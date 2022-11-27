Минстрой РФ объяснил, как получить компенсацию за отключение воды

Если в кране нет воды или она плохого качества, то за это можно потребовать компенсацию, сообщил Минстрой РФ. Для этого необходимо зафиксировать проблему документально. Это касается и ситуаций, когда ресурсоснабжающая организация оказывает услугу с продолжительными перерывами или не нагревает батареи.

Горячая вода должна быть в пределах от 60 до 75 градусов. При отступлении от этих показателей на три пункта стоимость обязаны уменьшить на 0,1% за каждый час. А если температура в кране ниже 40 градусов, потребитель вправе требовать расчета как за холодную воду, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на разъяснения ведомства.

Периоды, на которые допускаются перерывы в подаче холодной воды суммарно не должны превышать восемь часов за месяц, единовременно – четыре часа. При аварии в централизованных коммуникациях — в соответствии с законодательством о техническом регулировании, которое применяется к наружным водопроводным сетям и сооружениям. За каждый час просрочки за расчетный период плата снижается на 0,15%.

Те же правила действуют и в отношении горячей воды, если речь не идет об опрессовках или проблемах на тупиковой магистрали.

При нарушениях нужно жаловаться в аварийно-диспетчерсую службу. Также эксперты советуют устанавливать «умные» приборы учета – к примеру, современные счетчики на горячую воду уже снабжают термометром.