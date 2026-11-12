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Общество 12 ноября 2026 14:50

Минстрой РФ готовит законопроекты о развитии исторических поселений

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Минстрой России совместно с Минкультуры разрабатывает два законопроекта, направленных на развитие и восстановление исторических поселений. Об этом на пленарном заседании форума «Ребус» сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

«Закон о регенерации позволит развивать инфраструктуру, восстанавливать утраченные объекты культурного наследия на территориях исторических поселений. Второй важный вопрос – ценообразование, стоимость восстановления этих объектов. В ближайшее время коллеги из Минкультуры выйдут с ними в Госдуму», – заявил Музыченко.

Кроме того, в завершающей стадии находится законопроект о мастер-планировании. «Это будут не просто сухие карты, которые не понимает общественность, а проработанные материалы, которые увязывают социально-экономическое развитие и пространственно-планировочную организацию градостроительства», – подчеркнул замминистра.

По его словам, главная задача – найти тонкую грань между развитием территорий и сохранением исторического облика.

Он также отметил, что механизм определения архитектурно-градостроительного облика (АГО) уже применяется в 68 регионах.

#минстрой рф #минкульт россии
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