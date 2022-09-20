Минстрой РТ сообщил, когда в Татарстане примут решение о массовом запуске тепла

Решение о массовом запуске тепла в Татарстане будет принято до конца этой недели. В республике готовы к работе 99,7% котельных, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине РТ.

«37 муниципальных образований уже приняли решение о пуске тепла. Думаю, все остальные муниципалитеты примут решение о том, подавать тепло или нет, до конца недели», – сказал спикер.

При этом Айзатуллин уточнил, что если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет ниже восьми градусов, то тепло включить обязаны. «Пока погода благоволит, и мы находимся в теплом режиме», – отметил он.

В Татарстане полностью подготовлены к зимнему периоду объекты здравоохранения, образования и социальной защиты. На 99,9% подготовлены объекты культуры, на 98,1% – учреждения молодежи и на 99,2% – спортивные организации.