Минстрой прокомментировал рекордный объем нераспроданного жилья в России

Рекордный объем нераспроданного жилья в новостройках еще не говорит о том, что рынок недвижимости в России затоварен. Именно так прокомментировали в Минстрое РФ ситуацию с непроданными квартирами в новых домах.

Напомним, ранее «Татар-Информ» сообщал, что в РФ остались не проданными 71,1 млн «квадратов» жилья. При этом данный показатель на 5,4 млн больше, чем в 2022-м. Другими словами: 67% квартир от общего объема возводимых объектов «не могут найти своего покупателя».

Однако Минстрой не видит ничего страшного в данной ситуации. В министерстве заявили, что на рынке несколько лет был дефицит предложения, а сейчас страна возвращается к балансу, запуская рекордное число новых проектов, пишет РИА «Новости».

Так, по данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) от 30 ноября в РФ продали 35,7 млн кв. метров жилья. Объем строящегося жилья на тот момент составил 107,3 млн «квадратов». То есть, продано было 33%. Более того, 44 млн кв. метров (41%) находятся в продаже, а еще 27,5 млн кв. метров готовятся к продаже.

В Минстрое добавили, что в РФ будут распроданы свыше 66% от строящегося жилья с планируемым в 2023 году объемом ввода. В ведомстве подчеркнули, что это «нормальная модель реализации проектов».