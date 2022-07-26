Минстрой предложил включить в тариф на тепло и воду расходы на цифровизацию

Минстрой России предложил включить в платежки за ЖКХ, а именно в тарифы на тепло- и водоснабжение, новый пункт — расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство и собственные источники.

По данным издания, сюда входят установка типовых систем управления снабжения, в том числе умных счетчиков, датчиков, систем контроля зданий и прочих приборов, работа с которыми включена в масштабную программу цифровизации стройотрасли и ЖКХ.

Проект постановления направлен в профильные ведомства. ФАС сообщила изданию, что выступает против инициативы, Минэнерго и Минэкономики воздержались от комментариев. В то же время Совет производителей энергии выразил заинтересованность предложением ведомства.

В Минстрое подчеркнули, что нововведения «не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением Правительства».

Однако в то же время, признали в ведомстве, поправки могут привести к росту общего платежа за ЖКУ выше инфляции.