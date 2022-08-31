Минстрой предложил списывать россиянам долги за ЖКУ при наличии уважительных причин

При наличии уважительных причин россиянам предлагают списывать долги за жилищно-коммунальные услуги. Проект соответствующего постановления разработал Минстрой РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Так, предоставить льготы и списывать задолженность предлагают тем, кто проходит стационарное лечение, столкнулся с невыплатой зарплаты, смертью близких родственников и по ряду других причин.

Помимо этого, министерство предлагает продолжить выплачивать субсидии таким людям. Сейчас же при наличии неоплаченных счетов должников, напомним, лишают выплат.

В ведомстве полагают, что нововведение позволит «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».

Внести проект документа в Правительство планируют после завершения всех необходимых процедур.