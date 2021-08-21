Минстрой предлагает ввести налоговый вычет за аренду жилья

Министерство строительства России предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» возможность вернуть налоговый вычет с затрат на аренду жилья.

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — говорится в проекте паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сейчас имеется возвожность делать подобный возврат только с первого приобретенного жилья.

Для создания системы «наемных домов» в России министерство предлагает целый ряд мер: от снижения госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности и внедрения цифровых инструментов для арендного рынка до замены предоставления жилых помещений в собственность долгосрочной арендой с целью улучшения жилищных условий граждан.

Предполагается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 млн кв. метров.