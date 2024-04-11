Минстрой планирует притормозить рост цен на стройматериалы в России

В России планируют приостановить рост цен на стройматериалы на фоне ситуации с паводками. Об этом на совещании, посвященном ликвидации последствий подтоплений в регионах, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, сообщает ТАСС.

Глава строительного ведомства отметил, что вопрос будет обсуждаться совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой.

«Все-таки большое количество ресурсов понадобится: обои, цемент, газовые и электрические счетчики, — перечислил Файзуллин. — Чтобы это не подорожало, поэтому эту работу мы совместно с коллегами отработаем».

Еще один вопрос, который требует проработки, — ипотечные каникулы для пострадавших из-за паводка. Как отметил министр, население волнует размер компенсаций, на которые они смогут рассчитывать.

Мероприятие в режиме ВКС, напомним, провел Президент России Владимир Путин.