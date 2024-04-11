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Минстрой планирует притормозить рост цен на стройматериалы в России
В России планируют приостановить рост цен на стройматериалы на фоне ситуации с паводками. Об этом на совещании, посвященном ликвидации последствий подтоплений в регионах, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, сообщает ТАСС.
Глава строительного ведомства отметил, что вопрос будет обсуждаться совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой.
«Все-таки большое количество ресурсов понадобится: обои, цемент, газовые и электрические счетчики, — перечислил Файзуллин. — Чтобы это не подорожало, поэтому эту работу мы совместно с коллегами отработаем».
Еще один вопрос, который требует проработки, — ипотечные каникулы для пострадавших из-за паводка. Как отметил министр, население волнует размер компенсаций, на которые они смогут рассчитывать.
Мероприятие в режиме ВКС, напомним, провел Президент России Владимир Путин.
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