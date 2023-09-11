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Минстрой отсрочил запуск «мебельной ипотеки» в России
Минстрой России временно прекратил работу над «мебельной ипотекой». По проекту, меблировку планировали включить в тело кредита. Об этом со ссылкой на замглавы ведомства Никиту Стасишина сообщает РБК.
Заместитель министра объяснил, что сейчас Минстрой сконцентрирован на других, более важных проектах, среди которых, к примеру, включение ИЖС в программу эксроу-счетов.
«После этого мы вернемся к вопросу о включении в ипотеку меблировки, — пообещал он во время Восточного экономического форума. — У нас законопроект написан, практически со всеми концептуально согласован, в том числе с Центральным банком. Но в моменте это сейчас не то, что мы „жмем“, назовем это так».
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