Минстрой отметил снижение собираемости платежей за ЖКУ в Татарстане

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В сентябре собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане оказалась на 5% ниже, чем в аналогичном месяце 2022 года. Показатель составил 98,3%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ, проведенном Раисом республики Рустамом Миннихановым, заявил глава татарстанского Минстроя Марат Айзатуллин.

За девять месяцев показатель собираемости уменьшился менее заметно — на 0,1% в сравнении с прошлым годом. Он составил 98,6%. Среднегодовой уровень достиг 99,2%, что больше, чем в 2022-м, на 0,2%.

Просроченная задолженность за газ в Татарстане с января по сентябрь составила 149 млн рублей, уменьшившись на 10 млн в сравнении с прошлым годом. На 8 млн рублей уменьшились долги потребителей за электроэнергию — до 29 млн. При этом практически на 6 млн снизились долги коммунальных организаций — до 13,56 млн.

Кроме того, заметно снизилась задолженность управляющих организаций перед «Татэнерго». На 1 октября снижение составило 53 млн — до 120 млн рублей.