Минстрой РТ объяснил причины переноса строительства «Тюбетей Tower» в Тетюшский район

«Тюбетей Tower» построят в Тетюшском районе Татарстана, а не в Верхнеуслонском, как планировалась ранее. Причины принятия такого решения связано с техническими сложностями, объяснил сегодня первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Изначально мы рассчитывали на Верхний Услон, строительство башни планировалось на самой высокой точке с учетом того, чтобы всю ближайшую зону за счет федеральной поддержки и республиканских денежных средств максимально благоустроить. От инвестора предполагалось порядка 50 млн рублей на его участие в этом проекте. Очень долго велись переговоры в части реализации этого проекта. К сожалению, повлияли технические моменты. Когда стали делать проектно-сметную документацию по грунтам возникли определенные сложности, риски, чтобы строить мачту», – пояснил он.

Спикер добавил, что совместно с коллегами из Госкомитета РТ по туризму специалисты Минстроя РТ обсудили поиски другой точки. А территория Тетюшского района, по его словам, активно развивается как туристическая зона. «Главой администрации была поднята инициатива, найден инвестор. Проект сейчас реализуется непосредственно там», – сказал Фролов.

Он добавил, что в связи со строительством трассы М-12 будут проложены новые туристические маршруты к тому месту. Еще одной точкой притяжения станут речные маршруты.

Представитель Минстроя РТ обещал, что инвестор не подведет и объект «заиграет к новому туристичесекому сезону».