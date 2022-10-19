Минстрой РТ сообщил, как мобилизация скажется на строительном комплексе Татарстана

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В связи с частичной мобилизацией в Татарстане строительная отрасль не пострадает, все программы будут выполнены, заявил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Опасений в части реализации программ у нас нет никаких, все зависит от оперативности менеджмента предприятий, как они сработают. Вопрос кадровой политики мы неоднократно обсуждали с учетом миграционных потоков. Основная задача направлена на привлечение молодого поколения максимально в рабочие специальности, создание комфортных условий для работы и соответствующей зарплаты», – сказал он.

Спикер пояснил, что у многих строительных организаций приток рабочей силы носит сезонный характер, поэтому многие предприятия не имеют постоянные коллективы.

Также Фролов сообщил, кого чаще призывают – по его словам, в большинстве случаев это работники, имеющие воинские специальности. «Мы находимся в рамках единого правового поля. Как только началась мобилизация, случаи призыва были. В большей степени попадают те воинские специальности, по которым частичную мобилизацию объявили. В строительном комплексе в большей степени водительский состав попадает – водители, трактористы, машинисты. С точки зрения нас, как органа госвласти, у нас воинский учет идет. Большая часть сотрудников, которые работают у нас в министерстве и подведомственных организациях, забронированы», – пояснил замминистра.

Напомним, частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации планируется 300 тыс. резервистов.