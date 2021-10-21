Минстрой обновил регламент выдачи разрешений на строительство

На сайте министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана появилась обновленная информация о предоставлении госуслуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Дополнительно, в разделе „Государственные услуги, оказываемые министерством“ представлены сведения об уполномоченных органах власти республики Татарстан на предоставление услуг в сфере строительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в приложении https://minstroy.tatarstan.ru/gosudarstvennie-uslugi-okazivaemie-ministerstvom-2479017.htm можно также ознакомиться:

с инструкцией выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, перечнем нормативных правовых актов, составом, последовательностью и сроком выполнения административных процедур. А также со списком адресов и телефонов должностных лиц ответственных за осуществление контроля за предоставлением госуслуги, стандартом, порядком и формой ее предоставления, бланками заявления о выдаче разрешения на строительство и т.д.

Ранее сообщалось, что опрос татарстанских предпринимателей показал неэффективность процедур по выдаче разрешений на строительство в Татарстане. В 2020 году решение в республике принималось в течение 79 дней, тогда как в среднем у регионов-лидеров по этому показателю время оформления в среднем занимает 43 дня.