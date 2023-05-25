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Минстрой назвал районы Татарстана с самым большим числом аварий в сфере теплоснабжения
В Татарстане самое большое количество аварий в сфере теплоснабжения за прошедший отопительный сезон произошло в Азнакаевском, Зеленодольском, Бугульминском районах, Набережных Челнах и Казани. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на заседании Кабинета Министров РТ.
«Хотя без аварий не обошлось, все внештатные ситуации, вызвавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки», – сказал докладчик.
Всего за прошедший отопительный период зафиксировано 3160 аварий. Больше всего, 1910 случаев, или 60% от общего числа инцидентов, произошло в сфере водоснабжения. В сфере теплоснабжения случилось 237 аварий, или 7,5% от общего числа, констатировал министр.
«Одна из причин аварий, сохраняющихся в жилищно-коммунальном хозяйстве, – неудовлетворительное, а зачастую и вовсе плачевое состояние инженерных сетей. По республике из 23 тысяч 119 км сетей водоснабжения и водоотведения являются ветхими и подлежат замене около 7 тысяч 428 км, что составляет 32,1%. Из 3 тысяч 106 км сетей теплоснабжения – более одной тысячи, или 34,8%», – подчеркнул он.
Кроме того, по словам Айзатуллина, в республике остается большое количество бесхозных и незарегистрированных объектов коммунального комплекса. На сегодня их насчитывается 719. «Необходимо обеспечить их передачу в муниципальную собственность», – отметил спикер.
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