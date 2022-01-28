Минстрой начнет определять нормативы потерь воды в централизованной системе

Минстрой наделен полномочиями для определения нормативов потерь горячей, питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Соответствующий закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Согласно документу опубликованному на портале правовой информации, закон вступит в силу 1 марта 2023 года. Учет нормативов станет обязательным, эта информация будет необходима для расчета тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Сейчас потери воды в централизованных системах по отдельным организациям превышают 28%, вопрос не решен.

Закон же позволит стимулировать организации принимать меры для снижения сверхнормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Это позволит оптимизировать расходы организаций и уменьшить безучетное и бездоговорное потребление воды, отметили в пресс-службе Минстроя.