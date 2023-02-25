Минстрой: Каталог импортозамещения пополнился более 3 тыс. стройматериалов

Несмотря на сложности из-за антироссийских санкций и возникшие из-за этого трудности с импортом стройматериалов, в России были выполнены все запланированные в области строительства программы. В стране весь год разрабатывались новые механизмы поставок. Об этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин рассказал в «Интервью без галстука», размещенном на сайте Татарстан-24.

«Все программы были исполнены. Объекты, которые надо было ввести, в подавляющем большинстве и регионами, и федеральными органами исполнительной власти завершены. Весь 2022 год мы отрабатывали в ручном режиме новые механизмы поставок, новые маршруты, новые процедуры и параллельный импорт», – рассказал глава ведомства.

Он пояснил, что в случаях, когда невозможно было заменить оборудование, принимались решения по перепроектировке объектов.

«Было принято четыре соответствующих антикризисных закона, более 40 нормативных актов правительства и 67 регулирующих приказов Минстроя, которые позволили в том числе создать каталог импортозамещения. В нем на данный момент более 3 000 наименований оборудования и материалов, каждый день список увеличивается, потому что производители пополняют его», – рассказал Файзуллин.

Он также отметил, что Минстрой и Минпромторг работают над тем, чтобы цены на материалы оставались доступными.

«Мы не можем допустить удорожание объектов», – подчеркнул министр.