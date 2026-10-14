Минспорта Татарстана подтвердило участие Валиевой в Гран-при России в Казани

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство спорта Республики Татарстан подтвердило, что фигуристка Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России, который пройдёт в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее ISU отозвал у 20-летней спортсменки нейтральный статус, что лишило её возможности участвовать в международных соревнованиях. Однако это не препятствует её выступлению на внутренних стартах — этап Гран-при России в Казани пройдёт под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, а с 25 декабря того же года официально получила право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. В августе 2026 года ISU предоставил ей нейтральный статус, однако в сентябре отозвал его. Причины этого решения официально не разъяснялись. Юристы фигуристки работают над обжалованием, однако, по данным CAS, апелляция от Валиевой пока не поступала.

Этап Гран-при России в Казани станет для Валиевой одним из первых официальных стартов после длительного перерыва.