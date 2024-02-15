Минспорта РТ: В Татарстане за 2023 год сдано 139 спортивных объектов

За прошедший 2023 год в Татарстане сдано в эксплуатацию 139 спортивных сооружений. Об этом сообщил заместитель министра спорта республики Алмаз Хусаинов в Общественной палате РТ во время обсуждения итогов реализации публичных целей и задач ведомства на минувший год.

«Среди них (построенных объектов — прим. Т-и) 26 спортивных залов общей площадью свыше 11 тыс. кв. метров, один крытый ледовый дворец, 12 плавательных чаш, четыре футбольных манежа, семь футбольных полей, 16 спортивных сооружений общей направленности и 72 плоскостных сооружения», — перечислил замминистра.

Хусаинов также отметил, что по итогам 2023 года общая пропускная способность спортивных сооружений достигла 71,7%. При этом в планах на прошедший год было увеличить этот показатель с 70,6% до 70,8% — таким образом, они оказались перевыполнены.