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Минспорта РТ: В Татарстане за 2023 год сдано 139 спортивных объектов
За прошедший 2023 год в Татарстане сдано в эксплуатацию 139 спортивных сооружений. Об этом сообщил заместитель министра спорта республики Алмаз Хусаинов в Общественной палате РТ во время обсуждения итогов реализации публичных целей и задач ведомства на минувший год.
«Среди них (построенных объектов — прим. Т-и) 26 спортивных залов общей площадью свыше 11 тыс. кв. метров, один крытый ледовый дворец, 12 плавательных чаш, четыре футбольных манежа, семь футбольных полей, 16 спортивных сооружений общей направленности и 72 плоскостных сооружения», — перечислил замминистра.
Хусаинов также отметил, что по итогам 2023 года общая пропускная способность спортивных сооружений достигла 71,7%. При этом в планах на прошедший год было увеличить этот показатель с 70,6% до 70,8% — таким образом, они оказались перевыполнены.
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