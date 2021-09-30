Минспорта РТ: Для физкультурно-спортивной работы с населением не хватает 104 инструкторов

В Татарстане для физкультурно-спортивной работы с населением необходимо ввести более 100 новых ставок инструкторов. Об этом сообщил заместитель министра спорта республики Ильдар Садриев на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ.

«Для организации физкультурно-спортивной работы с населением и массовых мероприятий в летнее время на открытых площадках, а в зимнее время в спортзалах школ и спортивных организациях считаем необходимым предусмотреть ставки инструкторов по месту жительства. Они в том числе будут отвечать за сохранность инвентаря, оборудования и безопасность на спортивном объекте», — сказал докладчик.

Садриев отметил, что в 2019–2020 годах Минспорта Татарстана провело анализ спортивной инфраструктуры муниципальных образований. «По его результатам была выявлена потребность в 104 инструкторах по месту жительства. Количество ставок было определено по нормативам, исходя из численности населения муниципальных образований», — уточнил он.

Замминистра спорта добавил, что для введения ставок инструкторов и организации их работы, согласно оценке ведомства, из республиканского бюджета необходимо было выделить около 33 млн рублей. «Данный вопрос прорабатывался в 2019–2020 годах совместно с Министерством финансов, однако с учетом напряженного исполнения бюджета республики вопрос не был решен положительно», — пояснил он.

За прошлый год в Татарстане построено 406 спортивных сооружений. Всего на данный момент их насчитывается 11 205, причем 5460 сооружений находятся на балансе образовательных организаций.