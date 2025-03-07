news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 7 марта 2025 11:13

Минспорта РФ включило шахбокс во Всероссийский реестр видов спорта

Читайте нас в
Телеграм
Минспорта РФ включило шахбокс во Всероссийский реестр видов спорта
Фото: minsport.tatarstan.ru

Министерство спорта РФ включило шахбокс во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Шахбокс – это гибридный вид спорта, сочетающий в себе шахматы и бокс. Соревнование длится 11 туров и включает в себя шесть партий в шахматы и пять раундов бокса. Между ними дается пауза в одну минуту для смены поля игры. Победа достигается нокаутом, техническим нокаутом, сдачей противником шахматной партии или просрочкой им шахматного времени. Если шахматная партия заканчивается вничью, то решение принимается по очкам в раундах по боксу. Если же и в боксе не удалось выявить сильнейшего, то победа присуждается игравшему черными фигурами.

Напомним, ранее Министерство спорта признало видами спорта джутайдо и силовой спорт.

#спорт #министерство спорта РФ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

6 марта 2025
«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

6 марта 2025