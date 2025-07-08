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На главную ТИ-Спорт 8 июля 2025 18:17

Минспорта РФ прорабатывает с РФС вопрос о сокращении лимита легионеров

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Минспорта РФ прорабатывает с РФС вопрос о сокращении лимита легионеров
Фото: spartak.com

Министерство спорта России прорабатывает с Российским футбольным союзом возможное изменение лимита на легионеров в Премьер-лиге, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Основным вариантом нового лимита на иностранцев является лимит с десятью легионерами в заявке от клуба. При этом на поле одновременно могут находиться только пять легионеров.

«Вопрос находится лишь в фазе обсуждения. Никакие решения в данном вопросе не приняты», — добавил источник издания.

Напомним, сейчас каждый из клубов РПЛ может заявлять по 13 легионеров. На поле одновременно могут находиться более восьми легионеров.

#премьер-лига #РФС #минспорта рф
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