Замминистра спорта РФ об Играх стран СНГ: Это не только спорт, но и культурный обмен

Первые игры стран СНГ в Казани станут не только спортивным состязанием, где спортсмены смогут поделиться опытом, но и большим событием для культурного обмена представителей разных стран. Таким мнением поделился заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«Воспринимаем этот турнир не только как спортивное соревнование, но и большой культурный обмен. Подготовлена очень интересная культурная программа. Я думаю, что гостеприимство Татарстана запомнится всем и надолго», – отметил он.

Замминистра подчеркнул, что виды спорта, представленные на играх, выбраны не случайно. Их утверждали на международном уровне, благодаря чему получился симбиоз Олимпийских видов спорта и национальных.

Напомним, что сегодня состоится церемония открытия первых Игр стран СНГ. В них поучаствуют более 1,1 тыс. спортсменов из стран СНГ. Соревнования пройдут в Казани с 4 по 11 сентября.