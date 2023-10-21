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Минспорта РФ и Госдума разработают законы, регулирующие выезд юных хоккеистов за рубеж
Министерство спорта России вместе с Госдумой будут разрабатывать правовые акты, ограничивающие отъезд за рубеж российских хоккеистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минспорта Олега Матыцина.
«Сейчас будем работать над разработкой правовых актов совместно с нашими депутатами, чтобы защитить интересы наших спортсменов и тренеров и ограничить выезд за рубеж, — рассказал Матыцин. — Важно, чтобы при этом они могли реализовывать свои спортивные таланты».
Напомним, в четверг Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», переманивающими перспективных спортсменов с юности работать за границей.
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