Минспорта РФ и Госдума разработают законы, регулирующие выезд юных хоккеистов за рубеж

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Министерство спорта России вместе с Госдумой будут разрабатывать правовые акты, ограничивающие отъезд за рубеж российских хоккеистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минспорта Олега Матыцина.

«Сейчас будем работать над разработкой правовых актов совместно с нашими депутатами, чтобы защитить интересы наших спортсменов и тренеров и ограничить выезд за рубеж, — рассказал Матыцин. — Важно, чтобы при этом они могли реализовывать свои спортивные таланты».

Напомним, в четверг Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», переманивающими перспективных спортсменов с юности работать за границей.