Минспорта РФ Дегтярев объявил главную задачу на 2026 год

Фото: minsport.gov.ru

Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил, что главной задачей на 2026 год является возвращение всех российских спортсменов на международную арену в полноценном статусе.

«Однозначно, задача — вернуться полноценно во всех видах спорта, поэтому ждём решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Работает юридическая комиссия по нашему досье, я регулярно в СМИ об этом говорю. Главное — это. Потом — есть решение МОК о том, что юношеские Олимпийские игры в Дакаре должны пройти с национальной сборной, наша команда поедет с флагом и гимном — это октябрь-ноябрь следующего года. И открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, которое мы ожидаем», – рассказал Дегтярёв во время итогового интервью «России 24».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под своим флагом и гимном с 2022 года. В 2025 году некоторые спортсмены из России приняли участие в мировых турнирах в нейтральном статусе. Также с полным восстановлением прав допущены самбисты и дзюдоисты.

В ноябре МОК рекомендовал всем международным федерациям рассмотреть снятие ограничений с молодежных команд России и Белоруссии.