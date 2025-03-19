Минспорта РФ Дегтярев назвал возможные места проведения матча между игроками КХЛ и НХЛ

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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев рассказал, где и когда может пройти матч между игроками КХЛ и НХЛ.

По его словам, матч может произойти в любой время, так как Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили эту идею, а сами хоккеисты хотят сыграть друг с другом.

«В России достаточно крупных ледовых дворцов от Москвы и Петербурга до Сибири и Дальнего Востока, способных принять матчи такого рода. Если брать по масштабам, то, конечно, самый современный дворец в Европе – «СКА Арена» в Петербурге, недавно мы открыли в Екатеринбурге «УГМК-Арену», тоже очень большой, 15 тысяч посадочных мест, очень современный дворец. Ну и Москва, конечно», – передает слова Дегтярева РИА Новости Спорт.

Напомним, вчера, 18 марта Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать матч между клубами НХЛ и КХЛ. Ранее подобные матчи проходили трижды – в 2008 году между «Металлургом» и «Рейнджерс» (3:4), второй и третий – в 2010-м, когда сошлись СКА и «Каролина» (5:3), а также рижское «Динамо» и «Финикс» (1:3).