Минспорта начало прием заявок на софинансирование строительства спортобьектов в регионах

На сайте Министерства спорта России начался прием заявок на получение субсидий по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Регионы смогут получить средства на софинансирование строительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета в 2023 году направят более 3 млрд рублей. Также в Правительстве обратили внимание на то, что на строительство ФОКов, стадионов и спортплощадок, закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты с 4% годовых.

«Президент [России Владимир Путин] неоднократно говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности, поддержки спорта в стране», — заметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Для участия в федеральном проекте регионам нужно представить маркетинговые исследования о целесообразности строительства с анализом потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах и финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Прием заявок продлится до 2 сентября 2022 года.