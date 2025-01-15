Минспорт РТ ответил на критику лыжницей Кулешовой условий проживания в Казани

Вопросы проживания спортсменов национальной сборной по лыжным гонкам во время пятого этапа Кубка России в Казани были тщательно проработаны и согласованы с тренерским штабом и российской Федерацией лыжных гонок. Об этом заявили в Министерстве спорта Татарстана, отвечая на критику условий проживания со стороны лыжницы Анастасии Кулешовой, бронзового призера Олимпийских игр 2018 года, сообщает ТАСС.

Этап Кубка России будет проходить в столице РТ с 16 по 19 января. Кулешова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором пожаловалась на условия проживания в номере — слишком маленьком, на ее взгляд. Затем она удалила запись.

«Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, а также учитывались пожелания самих спортсменов относительно формата проживания — по одному или вдвоем. <...> организаторы строго следовали предоставленным спискам, чтобы обеспечить комфортное размещение всех участников», — сообщили в ведомстве.

В Минспорта РТ также заметили, что выбранный для размещения спортсменов санаторий «Балкыш» «расположен в лесном массиве и предлагает отличные условия для отдыха и восстановления сил». Спортсмены имеют доступ к бассейну и питанию по системе «шведский стол», причем часть затрат на проживание покрывает принимающая сторона.

При этом в министерстве пояснили, что выбор места проживания спортсменов был обусловлен близостью к местам проведения соревнований. Это «минимизирует временные затраты на переезды и способствует более эффективной подготовке к старту».

В Минспорта Татарстана также сослались на оценку старшего тренера сборной России Егора Сорина. Он «отметил, что условия санатория отлично подходят для проживания спортсменов».

Сама Анастасия Кулешова сегодня заявила, что не говорила о том, «какая плохая Казань и организаторы соревнований». «Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но я никого и ни в чем не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других <...>», — подчеркнула спортсменка.