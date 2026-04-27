Минспорт РТ анонсировал главные спортивные события майских праздников в Татарстане

В Татарстане в майские праздники пройдут несколько крупных спортивных мероприятий, сообщили в пресс-службе Министерства спорта РТ. Жители и гости республики смогут не только насладиться весенней погодой, но и стать свидетелями ярких спортивных событий.

Согласно сообщению, хоккейный клуб «Ак Барс» продолжает борьбу за главный трофей КХЛ. В полуфинальной серии казанцам предстоит сразиться с принципиальным соперником – магнитогорским «Металлургом». Домашние матчи пройдут на льду «Татнефть Арены» 29 апреля и 1 мая.

Также ведомство сообщает о том, что 1–2 мая в поселке Богатые Сабы на картодроме «Аргамак» пройдет этап Кубка Республики Татарстан по картингу. Более 150 пилотов всех возрастов – от юниоров до опытных гонщиков – сойдутся в борьбе на компактных, но скоростных трассах. 1–3 мая в селе Байсарово Актанышского района состоится этап Чемпионата России и Кубок РТ по автокроссу.

Самое масштабное событие этих выходных – Казанский марафон, который пройдет с 1 по 3 мая в столице Татарстана. Это один из крупнейших массовых беговых стартов в России, который уже побил внутренний рекорд: на текущий момент количество регистраций превысило 40 тысяч участников из разных стран и регионов. В программе: детские забеги, полумарафон и марафон.