На главную ТИ-Спорт 24 февраля 2026 15:18

Минское «Динамо» смогло вылететь в Сочи

Фото: hcdinamo.by

Пресс-служба минского «Динамо» передает, что белорусский клуб сумел вылететь в Сочи, чтобы сыграть там против одноименного клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, вылет «Динамо» задержался из-за атаки беспилотников на Сочи. По этой же причине вчера не был доигран матч между «Сочи» и «ЦСКА. Южане с «армейцами» провели лишь один период, после чего встреча была остановлена.

Отметим, что КХЛ до сих пор официально не объявила решение по недоигранному матчу «Сочи» – ЦСКА. Какова его дальнейшая судьба и на какой день будет перенесена встреча – пресс-служба лиги не сообщает.

#хк динамо минск
