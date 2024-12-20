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Спорт 20 декабря 2024 21:48

Минское «Динамо» победило «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

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Минское «Динамо» на льду «Татнефть-Арены» победило «Ак Барс» (1:3) в матче чемпионата КХЛ. В последних трех играх у казанцев два поражения.

В первом периоде гости вышли вперед уже на четвертой минуте. Александр Волков в большинстве мощным броском прошил Амира Мифтахова – 0:1.

Увеличили свое преимущество минчане на 15-й минуте. Андрей Стась бросил с правого борта, голкипер «Ак Барса» отбил шайбу блином, однако снаряд предательским образом отрикошетил в ворота – 0:2.

Первую свою шайбу в матче «Ак Барс» забросил в концовке второго периода. Дмитрий Яшкин на 38-й минуте подкараулил шайбу на пятаке после броска Кирилла Семенова. Вратарь минчан Василий Демченко оказался бессилен – 1:2.

В третьем периоде итоговый счет на табло установил Александр Волков, забивший на последней минуте основного времени в пустые ворота – 1:3

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Москве 23 декабря.

#ХК Ак барс #хк динамо минск #кхл
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