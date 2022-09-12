Минское «Динамо» обыграло в Казани «Ак Барс» в рамках чемпионата КХЛ

«Ак Барс» проиграл в Казани минскому «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Барсы» упустили возможность продлить победную серию до трех игр. Белорусскому клубу победу принесли две шайбы Пакетта.

Отметим, что в команде Олега Знарка второй матч подряд пропустил защитник Войнов. При этом, в состав вернулся Петров. Он заменил в составе Тарасова.

В первом периоде команды голами не отметились. Несмотря на ощутимое преимущество белорусского клуба, «Ак Барсу» удалось открыть счет. Семенов с пятачка поразил ворота «Динамо» после передачи Радулова.

Гости смогли отыграться, играя в меньшинстве. Форвард казанцев Петров потерял шайбу на чужой синей линии. Форвард минчан Пакетт убежал к воротам «Ак Барса» и уверенно переиграл Билялова — 1:1.

В заключительном периоде «Ак Барс» допустил ошибку в средней зоне. В результате нее двое хоккеистов «Динамо» убежало на одного защитника казанцев. Козун не стал делиться с партнером шайбой, а точно бросил по воротам — 1:2.

«Ак Барс» сумел сравнять счет усилиями Радулова. Форвард казанцев ловко сыграл на пятачке — 2:2. Тренерский штаб «Динамо» запросил видеопросмотр на предмет атаки на вратаря, но арбитры оставили свое решение в силе, после просмотра момента.

В овертайме Пакетт оформил дубль и принес победу «Динамо» – 2:3.

Отметим, что форвард татарстанского клуба Кагарлицкий провел сегодня 600-й матч.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 14 сентября против нижегородского «Торпедо». Начало встречи в 19:30.

«Ак Барс» – «Динамо» Мн – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

1:0 Семёнов (Радулов, 25:14)

1:1 Пакетт (28:30, 4х5)

1:2 Козун (46:54)

2:2 Радулов (Адамчук, 51:56)

2:3 Пакетт (Алистров, 61:04)