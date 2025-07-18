news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 июля 2025 15:47

Минское «Динамо» обменяло спортивные права на Боуроша в «Трактор» на денежную компенсацию

Читайте нас в
Телеграм
Минское «Динамо» обменяло спортивные права на Боуроша в «Трактор» на денежную компенсацию
Фото: hctraktor.org

Минское «Динамо» обменяло спортивные права на форварда Даниила Боуроша в «Трактор» на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «зубров».

21-летний нападающий отыграл один матч за «Динамо» в рамках предсезонной встречи перед чемпионатом 2024/25, где не отличился результативными действиями. В минувшем сезоне Даниил играл за «Динамо-Молодечно» в белорусской Экстралиге, где забросил шесть шайб и отдал 14 передач в 52-х играх.

Минское «Динамо» финишировало четвертым в таблице Западной конференции сезона 2024/25. В первом раунде команда Дмитрия Квартального победила ЦСКА (4-2), а во втором уступила «Трактору» (1-4). Челябинцы же впоследствии обыграли московское «Динамо» (4-1) в полуфинале, а в решающей стадии проиграли «Локомотиву» (1-4).

#хк динамо минск #ХК Трактор #спорт #хоккей
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
TatarSu: Кировская дамба станет новым местом притяжения для всех казанцев

TatarSu: Кировская дамба станет новым местом притяжения для всех казанцев

17 июля 2025
«Она лично меня как татарина обидела»: депутаты Татарстана требуют сохранить родные языки

«Она лично меня как татарина обидела»: депутаты Татарстана требуют сохранить родные языки

17 июля 2025