Минский конфликт: ссора Квартальнова и Антоненко может сорвать лучший сезон «Динамо»

В минском «Динамо» вспыхнул крупный скандал внутри команды. Главный тренер Дмитрий Квартальнов публично раскритиковал трансферную политику клуба за переход Спунера, а ответ генменеджера в адрес наставника был не менее резким. Чем закончилась междоусобица в «Динамо» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcdinamo.by

Квартальному не понравился трансфер Спунера

Минское «Динамо» на протяжении большей части регулярного чемпионата справедливо считалось одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина. Дмитрию Квартальнову вместе со своим тренерским штабом на третий год работы действительно удалось собрать чемпионскую команду, способную решать высокие задачи. Однако в последнее время у «Динамо» страдают как результаты, так и микроклимат внутри клуба.

После проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ) Дмитрий Квартальнов обрушился с критикой в адрес менеджмента минчан. По словам специалиста, с ним не был согласован трансфер нападающего Райна Спунера.

«По Спунеру ничего говорить не буду, вообще говорить ничего не буду. У нас романтиков в команде очень много. И ещё один романтик к нам присоединился, нам нужны другие хоккеисты, не знаю, что он будет у нас делать», – сказал Квартальнов на пресс-конференции.

Главному тренеру «Динамо» не свойственно быть вспыльчивым в беседе с журналистами. Как правило, Квартальнов склонен обходить неудобные вопросы и не выносить сор из избы. Но подобная реакция показывает, что у главного тренера явное непонимание с менеджментом команды.

Не менее резкий ответ генерального менеджера «Динамо» Олега Антоненко

По информации нескольких источников, Дмитрий Квартальнов в дедлайн обменов в КХЛ хотел подписать нападающего «Нефтехимика» Данилу Квартальнова (по совместительству – племянника главного тренера). Руководство «зубров» эту сделку заблокировало, посчитав нецелесообразной.

«Дмитрию Вячеславовичу уже давно следует понять, что личное и родственное в «Динамо» должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника‑хоккеиста давно положен конец.

Главный тренер очень хотел перед дедлайном подписать Данилу Квартальнова, но руководство приняло решение остановить выбор на Райане Спунере, поскольку для клуба это более эффективное решение, чем подписание племянника главного тренера.

Сейчас — и это не только моё мнение — «Динамо» располагает сильнейшим составом за всю историю клуба. В этом отношении Дмитрию Вячеславовичу может позавидовать большинство его предшественников. Таких благоприятных условий для подбора исполнителей не было ни у одного главного тренера.

На данном этапе главному тренеру необходимо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи и полностью сосредоточиться на игре команды», – в жесткой форме последовал ответ Квартальнову от генерального менеджера «Динамо» Олега Антоненко.

По итогам инцидента в минском клубе вчера прошло экстренное совещание с участием тренерского штаба «Динамо» и руководства команды. В прессе фигурировала информация, что исход этого совещания может оказаться крайне неожиданным. Даже прогнозировалась отставка – Квартальнова или Антоненко.

Заявление Каркоцкого и дальнейшие перспективы «Динамо» в борьбе за Кубок Гагарина

Однако в «Динамо» решили не размахивать шашкой и уладить недопонимание сторон мирно. С оптимистичным заявлением выступил спортивный директор «зубров» Артем Каркоцкий.

«Могу успокоить всех наших многочисленных болельщиков. Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Все под контролем! Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович понимает, как его использовать. Идем дальше к намеченной цели!» – цитирует Каркоцкого пресс-служба «Динамо».

Парадоксально, как стремительно могут меняться позиции команд в КХЛ. Топ-клуб Западной конференции буквально за несколько дней мог похоронить свои перспективы на возможно самый успешный сезон в истории. И вообще еще непонятно, как скажется инцидент на игре и микроклимате в команде.

Понятно, что недопонимания между тренером и менеджментом могут случиться в любой команде. Однако то, как показали себя Квартальнов и Антоненко в медийном пространстве за последние два дня – просто некрасиво по этическим соображениям.

Дмитрий Квартальнов сделал из «Динамо» большую команду за три года. При главном тренере прогрессировала сильно белорусская молодежь, клуб перестал рассматриваться как претендент на исключительно седьмое-восьмое место в регулярном чемпионате.

Однако конфликты Квартальнова, «связанные с родственниками», конечно, подпортили впечатление от его работы в минском клубе. Как тут не вспомнить знаменитый скандал осенью 2024 года, по итогам которого сына Квартальнова – Никиту арестовали на десяток суток и даже посадили в СИЗО в Белоруссии.