Минская область предложила Татарстану работать в селекции и семеноводстве сельхозкультур

Для Минской области Беларуси и Татарстана важна совместная деятельность в сфере селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. Об этом заявила председатель Совета Наталья Якубицкая на встрече с руководителем парламента республики Фаридом Мухаметшиным в Казани.

«Наша задача — взаимодействие. У нас нет необходимости дублирования производств, и конкуренция должна быть нежесткая. Это должно быть именно взаимодействие, партнерские взаимоотношения», — сказала Якубицкая.

По ее мнению, Минской области и Татарстану также нужно обратить внимание на малый и средний бизнес, создать необходимые условия для их работы.

«Товарооборот у Минской области и Татарстана вырос на 26%, а экспорт товаров в Татарстан — на 160%. Мы экспортируем говядину, сухое обезжиренное молоко, колбасные изделия. Все наши предприятия имеют сертификат „Халяль”. Мы рассматриваем поставки для наших переработчиков упаковочной продукции, пищевых добавок и колбасной оболочки», — сообщила Председатель Совета.

В Беларуси ни одно промышленное предприятие за период действия санкций не прекратило работу, в том числе продолжается совместная деятельность автохолдинга БАТЭ с КАМАЗом, подчеркнула Якубицкая.

Делегация Минского областного Совета депутатов прибыла в Татарстан 8 февраля. Поездка была запланирована в рамках подписанного 1 июля 2022 года в Гродно соглашения о сотрудничестве Государственного Совета Татарстана с Минским областным Советом депутатов.

«Уверена в том, что соглашение, которое мы подписали, будет иметь прочную основу. Оно будет долгосрочное. И в рамках этого соглашения мы многое сможем сделать — как для наших стран, так и для регионов», — отметила Председатель Минского областного Совета.