Минск ответил на обвинения Варшавы о нарушении белорусскими вертолетами границы

Минобороны Беларуси заявило, что вертолеты республики не нарушали границ Польши, а обвинения Варшавы в этом служат оправданием наращивания ею войск у белорусско-польской границы. Об этом передает РИА Новости.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Белорусская сторона отметила, что еще утром оперативное командование ВС Польши успокоило собственных граждан заявлениями об отсутствии нарушений госграницы, «а к вечеру — видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, — уже сообщили, что „пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами“».

Сегодня вечером МИД Польши заявил, что 2 белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, и из-за этого в ведомство вызвали поверенного в делах посольства Беларуси и заявили ему решительный протест. А Министерство нацобороны Польши озвучило решение увеличить число войск на границе с Беларусью. Там же поясняли, что границу пересекали в районе Беловежи на очень малой высоте, что «затрудняет обнаружение радиолокационными системами».

Ранее радиостанция Zet передавала, что жители востока Польши были обеспокоены появлением на польско-белорусской границе белорусских вертолетов. Также выяснилось, что Минск заранее предупредил польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха, а в командовании польской армии заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, пояснив, что при определенной высоте полета в некоторых местах может показаться, что вертолеты находятся совсем рядом с польской границей.