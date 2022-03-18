Минсельхозпрод: В Татарстане техника подготовлена к полевым работам на 98%

В Татарстане готовность техники к весенне-полевым работам составляет около 98%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

«Запчасти на иностранную технику в связи со сложившейся ситуацией поступают с отставанием. Но говорить о том, что такая техника будет стоять, нельзя», – сказал спикер.

Садыков заметил, что наблюдается рост стоимости зарубежной техники, например, уборочных комбайнов. «Поставка не ограничена, но встает вопрос цены. Зарубежный бизнес не готов отказаться от российского рынка. Мы это видим и по семенам. Несмотря на сложившуюся ситуацию зарубежный бизнес работает в планомерном режиме», – подчеркнул он.

По мнению спикера, если сейчас зарубежный бизнес не отказался от российского рынка, то и дальше будет поддерживать связи. «Российский рынок большой, и отказаться от него для них тоже нецелесообразно», – заключил он.