Минсельхозпрод: В Татарстане ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная

В Татарстане ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Оптово-отпускные цены на эту продукцию с начала года и по настоящее время остаются неизменными, заявили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Минсельхозпрод совместно с Минпромторгом проводит работу по оказанию государственной поддержки основным производителям республики на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара», — отметили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарную свеклу. Так, в прошлом году в Татарстане было посеяно 49 тыс. га сахарной свеклы, в этом году планируется посеять около 54 тыс га. На сегодня этой культурой засеяно более 51 тыс га.

Ожидается, что в этом году производство свеклы в России составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить около 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов.