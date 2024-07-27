Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минсельхозпрод: в Татарстане намолочено 333 тыс. тонн зерна
Практически все районы Татарстана приступили к обмолоту зерновых культур: озимой пшеницы, ржи, ячменя и гороха. В двух районах — Чистопольском и Буинском — начали копку раннего картофеля. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.
«На сегодняшний день из 1 миллиона 326 тысяч гектаров обмолочено 100 тысяч — это 7,5% от плана. Намолочено 333 тысячи тонн зерна, средняя урожайность — 33,4 центнера с гектара. Одними из первых приступили и убрали значительные площади зерновых в Буинском, Алькеевском, Спасском, Дрожжановском и Заинском районах. Высокая урожайность на собранных площадях у Тетюшского, Новошешминского и Заинского районов: они с гектара намолачивают свыше 45 центнеров», — заметил министр.
В районах установилась благоприятная погода, во всех муниципалитетах прошли продуктивные осадки. Однако на части Предволжской, Прикамской зоны, западного Закамья по-прежнему отмечается недостаток влаги. Прошедшие дожди полезны для налива яровых зерновых культур, формирования второго и третьего укосов многолетних трав, роста сахарной свеклы, картофеля, кукурузы, подсолнечника и сева озимых культур, отметил министр.
«Сегодня основная задача — максимально организоваться в уборке зерновых культур, задействовать весь потенциал зерноуборочного комплекса», — добавил Зяббаров.
Ранее на совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести уборочную кампанию в установленные сроки, подчеркнув, что из-за прошедших дождей «каждый погожий день на счету». В частности, он призвал обеспечить хозяйства необходимым количеством комбайнов и специалистов, а также максимально эффективно проводить уборочные работы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»