Минсельхозпрод: в Татарстане намолочено 333 тыс. тонн зерна

Практически все районы Татарстана приступили к обмолоту зерновых культур: озимой пшеницы, ржи, ячменя и гороха. В двух районах — Чистопольском и Буинском — начали копку раннего картофеля. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

«На сегодняшний день из 1 миллиона 326 тысяч гектаров обмолочено 100 тысяч — это 7,5% от плана. Намолочено 333 тысячи тонн зерна, средняя урожайность — 33,4 центнера с гектара. Одними из первых приступили и убрали значительные площади зерновых в Буинском, Алькеевском, Спасском, Дрожжановском и Заинском районах. Высокая урожайность на собранных площадях у Тетюшского, Новошешминского и Заинского районов: они с гектара намолачивают свыше 45 центнеров», — заметил министр.

В районах установилась благоприятная погода, во всех муниципалитетах прошли продуктивные осадки. Однако на части Предволжской, Прикамской зоны, западного Закамья по-прежнему отмечается недостаток влаги. Прошедшие дожди полезны для налива яровых зерновых культур, формирования второго и третьего укосов многолетних трав, роста сахарной свеклы, картофеля, кукурузы, подсолнечника и сева озимых культур, отметил министр.

«Сегодня основная задача — максимально организоваться в уборке зерновых культур, задействовать весь потенциал зерноуборочного комплекса», — добавил Зяббаров.

Ранее на совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести уборочную кампанию в установленные сроки, подчеркнув, что из-за прошедших дождей «каждый погожий день на счету». В частности, он призвал обеспечить хозяйства необходимым количеством комбайнов и специалистов, а также максимально эффективно проводить уборочные работы.