Минсельхозпрод: В Татарстане имеются все условия для развития отрасли овцеводства

В Татарстане поголовье овец сократилось на 3% по сравнению с 2012 годом. При этом в республике имеются все условия для развития отрасли овцеводства. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на семинаре в Нижнекамском районе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Овцеводство в Татарстане развивается медленно, поголовье овец сократилось и составило около 349,5 тыс. голов», – сказал замминистра.

По словам Гарипова, в республике в основном выращиваются четыре породы овец: прекос, романовская, эдильбаевская, татарстанская.

«Татарстан по производству молока с объемом 1 млн 958 тыс. тонн занимает первое место в России, по мясу скота и птицы на убой – шестое место. По производству баранины – лишь девятое место», – добавил он.

Отдельное внимание заместитель главы ведомства уделил вопросу цифровизации животноводства. Он упомянул, что в последние годы интенсивно внедряются новейшие технологии в производстве животноводческой продукции, особенно в молочном скотоводстве.

«Активная работа идет по внедрению единой системы идентификации скота для улучшения воспроизводства, программ управления стадом и управления кормлением, в установке кормовых центров для качественного сбалансирования и перемешивания компонентов рациона», – подчеркнул Гарипов.

В Татарстане насчитывается 934 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 322 тыс. коров, а также 512 тыс. свиней, 350 тыс. овец и коз и около 19 млн голов птицы.