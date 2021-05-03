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Ру Тат
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3 мая 2021  20:05

Минсельхозпрод: В Татарстане гибель озимых культур составила около 10%

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В Татарстане гибель озимых культур зафиксирована на площади около 55 тыс. га, что составляет почти 10%. Значительные площади гибели озимых наблюдаются в Мамадышском — 50%, Дрожжановском — 36%, Кайбицком — 24%, Апастовском — 24%, Балтасинском — 23%, Черемшанском — 22% и Пестречинском — 21% районах.

«Причинами гибели могут быть осенние морозы в бесснежный период. Особенно пострадали посевы с поздним сроком сева, которые не успели накопить достаточное количество сахаров в узлах кущения. Высокий снежный покров и его продолжительное залегание привело к развитию таких болезней, как склеротиниоз и снежная плесень. К гибели могли привести и возвратные морозы после возобновления вегетации», — пояснили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что «отмечается начало вылета шведской, гессенской и озимой мух, которые опасны для всходов при повреждении главного стебля». Снижение урожайности может достигать до 50%.

При наступлении оптимальных температур Минсельхозпрод рекомендует провести обработку против сорняков, вредителей и болезней. 

В Татарстане озимые культуры под урожай этого года посеяны на площади 552 тыс. га.

озимые культуры
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