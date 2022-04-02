Минсельхозпрод: Татарстанские аграрии активно готовятся к предстоящей посевной

О том, как продвигается подготовка к весенне-полевым работам в Татарстане, доложил сегодня первый замглавы Минсельхозпрода РТ Наиль Залаков на совещании в Доме Правительства РТ.

Семенами яровых зерновых и зернобобовых культур аграрии обеспечены на 115% (366 тыс. тонн). Продолжается завоз семян кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Залаков подчеркнул, что их поставка находится на особом контроле, срывов не ожидается.

На сегодняшний день накоплено 152 тыс. тонн удобрений — в среднем это 55,1 кг действующего вещества на 1 Га. Тетюшский и Заинский районы накопили свыше 100 кг на гектар. Среди лидеров также Мензелинский и Сармановский районы — свыше 90 кг действующего вещества на 1 Га. В аутсайдерах Рыбно-Слободский (25,3 кг), Апастовский (25 кг) и Агрызский (15,1 кг) районы.

Кроме того, ведется мониторинг готовности сельхозтехники. Уже отремонтировано 98% тракторов, сеялок и культиваторов, 96% посевных комплексов. Всего остается восстановить еще 108 тракторов, в том числе 43 энергонасыщенных и 20 посевных комплексов. Было приобретено запчастей на сумму 2,1 млрд рублей.

Замглавы Минсельхозпрода РТ напомнил, что для финансового обеспечения весенне-полевых работ аграрии могут воспользоваться мерами бюджетной поддержки, в том числе льготными кредитами и субсидиями.

Совещание в режиме видео-конференц-связи с районами провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщается на сайте портала Правительства РТ.