Минсельхозпрод Татарстана заверил, что дефицита сахарного песка не ожидается

Татарстан в этом году планирует произвести около 180 тыс. тонн сахарного песка. Дефицита этой продукции не ожидается, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«По предварительным расчетам, ожидаем более 1,5 млн тонн сахарной свеклы. Это около 180 тыс. тонн сахарного песка. Для обеспечения населения республики требуется 100 тыс. тонн сахарного песка. Опасений по дефициту данной продукции не видим», — сказал глава Минсельхозпрода.

В республике из 11 районов четыре муниципалитета Заинской зоны и Буинский район начали уборку сахарной свеклы. На сегодня убрано 3,9 тыс. из 52,4 тыс. гектаров посеянных площадей. Собрано 115 тыс. тонн свеклы при средней урожайности 295 ц/га.