Минсельхозпрод Татарстана хочет увеличивать число овощехранилищ за 100 млн рублей в год

Минсельхозпрод Татарстана планирует увеличить в республике количество картофеле- и овощехранилищ. Для реализации проекта необходимо 100 млн рублей в год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«С хранением у нас есть определенные проблемы, не хватает хранилищ. Мы просим на их создание примерно 100 млн рублей в год. Половина этой стоимости пойдет на поддержку хозяйств. То есть на возмещение 50% стоимости проекта, потом возмещение 50% стоимости хранилищ с оборудованием по приемке, сортировке, фасовке», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, этот вопрос обсуждался с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, причем он предложение министерства поддержал. Сейчас ведется работа с Минфином республики.

«Планируется дополнительное строительство картофеле-, овоще- и ягодохранилищ. Мы уже начали проектные работы. В течение зимы хотим подготовить и начать строительство уже на следующий год. В течение трех лет хотим получить дополнительные хранилища хотя бы на 20 тыс. тонн», — отметил он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время сформирован план на следующий год по посадке картофеля и овощей. «Планирование в этом вопросе должно быть. Перед нами стоит задача — полностью обеспечить республику картофелем и овощами», — заключил он.

По данным Татарстанстата, за девять месяцев этого года в республике собрано 800,2 тыс. тонн картофеля, 1 млн 353 тыс. тонн сахарной свеклы и 240 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта.