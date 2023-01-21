Минсельхозпрод Татарстана: С 2020 года экспорт халяль-продукции увеличился в 2,6 раза

С 2020 года экспорт халяльной продукции увеличился в 2,6 раза — до 6,5 млн долларов. В этом году перед Татарстаном стоит задача достичь показателя в 8 млн долларов. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Всего в республике насчитывает более 100 производителей, в том числе 20 компаний ориентируются на поставки в другие страны.

Предприятия, которые отгружают продукцию в страны Таможенного союза, имеют сертификаты, выданные Комитетом по стандарту «халяль» при Духовном управлении мусульман РТ. Другая часть развивает экспорт в страны Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт) и сертифицирована в Международном центре по стандартизации и сертификации «халяль» при ДУМ России.

Зяббаров отметил, что ключевыми импортерами являются страны СНГ, Монголия, Палестина, Бразилия, Ирак, Египет.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.