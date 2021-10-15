Минсельхозпрод Татарстана: Поставка овощей на сельхозярмарки повысилась вдвое

В Татарстане 11 сентября стартовали традиционные сельхозярмарки. Ввиду наличия большого спроса поставку овощей на площадки решено было увеличить в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В первый ярмарочный день на площадки завезли порядка 140 тонн картофеля. Затем министерством была проведена работа по увеличению объема завозимой продукции: уже во вторую ярмарку, которая прошла 18 сентября, объем овощной группы товаров вырос в два раза — до 412,5 тонны, включая 270 тонн картофеля.

«По итогам пяти ярмарочных дней на торговые площадки Казани завезено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 292 млн рублей. Помимо овощной группы по доступным ценам можно приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, привезенную из муниципальных районов Татарстана», — говорится в сообщении аграрного министерства.

Традиционные сельскохозяйственные субботние ярмарки проходят на 15 площадках Казани и на двух — в Зеленодольском районе. Осенью этого года также начали проводить ярмарки на территории Чеховского рынка в Казани.