Минсельхозпрод Татарстана поддержит проекты по переработке круп

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поддержит проекты по переработке круп. Об этом заявил глава ведомства Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Мы каждый год ищем инвесторов, которые готовы зайти и заняться глубокой переработкой зерна, которой нам не хватает. По переработке круп вопрос решаем через кооперативы. Есть несколько проектов, которые мы поддержим, по переработке круп, по гречке, например», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По мнению Зяббарова, сейчас благоприятное время, чтобы активизировать работу и увеличить переработку. Он заметил, что этот вопрос прорабатывается с крупными предприятиями – переработчиками.

«Изучаем, что можно сделать, чтобы увеличить мощности. По молочному и мясному производству мощностей достаточно», – заключил он.