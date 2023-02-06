Минсельхозпрод Татарстана поддержит племенные хозяйства в разведении татарских пчел

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поддержит пчеловодов, которые захотят вести племенную деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году министерство начнет оказывать поддержку племенным хозяйствам. Им будут выделяться субсидии на компенсацию части затрат на реализацию пчелопакетов татарской популяции», – говорится в сообщении.

На поддержку уже могут рассчитывать три племенных хозяйства Татарстана. Однако, как отметили в Минсельхозпроде, этого недостаточно, чтобы обеспечить потребности республики в хорошем племенном материале.

В ведомстве пояснили, что возникла угроза исчезновения татарской пчелы (пчела среднерусской породы татарской популяции) из-за отсутствия должного контроля и непрерывной селекционной работы.

Татарстан является одним из лидеров в России по развитию пчеловодства. В прошлом году было произведено более 9 тыс. тонн меда.