news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Сельское хозяйство
6 февраля 2023  19:33

Минсельхозпрод Татарстана поддержит племенные хозяйства в разведении татарских пчел

news_top_970_100

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поддержит пчеловодов, которые захотят вести племенную деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году министерство начнет оказывать поддержку племенным хозяйствам. Им будут выделяться субсидии на компенсацию части затрат на реализацию пчелопакетов татарской популяции», – говорится в сообщении.

На поддержку уже могут рассчитывать три племенных хозяйства Татарстана. Однако, как отметили в Минсельхозпроде, этого недостаточно, чтобы обеспечить потребности республики в хорошем племенном материале.

В ведомстве пояснили, что возникла угроза исчезновения татарской пчелы (пчела среднерусской породы татарской популяции) из-за отсутствия должного контроля и непрерывной селекционной работы.

Татарстан является одним из лидеров в России по развитию пчеловодства. В прошлом году было произведено более 9 тыс. тонн меда.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное