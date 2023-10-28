Минсельхозпрод Татарстана: Благодаря осадкам немного улучшилось состояние озимых культур

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После прошедших осадков в Татарстане немного улучшилось состояние озимых культур. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

Если на начало месяца в плохом состоянии было 40% озимых, то сейчас согласно данным мониторинга службы Россельхозцентра, опасения вызывают 36% (около 195 тыс. гектаров). 64% озимых (352 тыс. гектаров) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

На случай пересева имеется достаточный запас семян в объеме 50 тыс. тонн, передает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.