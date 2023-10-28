Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минсельхозпрод Татарстана: Благодаря осадкам немного улучшилось состояние озимых культур
После прошедших осадков в Татарстане немного улучшилось состояние озимых культур. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.
Если на начало месяца в плохом состоянии было 40% озимых, то сейчас согласно данным мониторинга службы Россельхозцентра, опасения вызывают 36% (около 195 тыс. гектаров). 64% озимых (352 тыс. гектаров) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
На случай пересева имеется достаточный запас семян в объеме 50 тыс. тонн, передает пресс-служба руководителя республики.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»